Ефима Шифрина удивила стоимость его пиджаков на «Авито»

Москва, 20 марта. Артист эстрады Ефим Шифрин в преддверии своего юбилея снялся в программе «Привет, Андрей!». Юморист узнал, что его пиджаки выставлены на продажу в сервисе объявлений «Авито».

Стоимость одного пиджака составляет пять тысяч рублей. Редакция программы позвонила по номеру, указанному в объявлении, с целью проверить наличие в продаже одежды Шифрина. Пользователь «Авито» заявил, что у него несколько пиджаков 64-летнего артиста.

«Что-то дешево», — прокомментировал Шифрин стоимость своего пиджака в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!».

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в студии Андрея Малахова подтвердила, что представленные на «Авито» пиджаки действительно принадлежат юмористу. Ни одна из знаменитостей не смогла объяснить происхождение странного лота в сервисе продаж. Имя продавца также осталось не раскрыто.

Артист эстрады проработал в Москонцерте 10 лет. В государственное учреждение культуры столицы он попал благодаря профессору Академии искусств Николаю Тамразову. Ранее он рассказал, как спас «утопающего» Шифрина в Ленинграде.