Высказывания Байдена в адрес Путина доказывают бессилие США в инфовойне

Москва, 20 марта. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина являются частью информационной войны, считает политолог Александр Перенджиев.

Напомним, что несколько дней назад Байден в интервью телеканалу ABC ответил на ряд провокационных вопросов и допустил резкие высказывания в отношении Путина. Александр Перенджиев отметил, что из Вашингтона повсеместно звучат негативные заявления, призванные очернить образ РФ на международной арене, передает «Экономика сегодня».

«Заявление Байдена говорит о немощности США в развязанной ими же информационной войне. Казалось бы, столько комплексов они применяют, но даже блок НАТО и марионеточный режим на Украине не дает им ничего. Вашингтон уперся в стену серьезного сопротивления РФ», – подчеркнул политолог.

По его словам, резкие высказывания из уст американских политиков в адрес Москвы являются неотъемлемой частью полноценной информационной войны, в которой США

«В данном случае применяются информационные, психологические, экономические инструменты, элементы военного давления и сдерживания, которые проявляются в различных провокациях и цветных технологиях», — говорит он.

Политолог подчеркнул, что нападки Запада оказываются некритичными для России, а переход Байдена на личные оскорбления российского лидера доказывают бессилие США в инфовойне.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц высмеял отказ Байдена от разговора с главой РФ, заявив, что американский президент вряд ли сможет победить, передает «Царьград».