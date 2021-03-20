СМИ сообщили о подготовке к испытаниям новейшей российской гаубицы «Мальва»

Москва, 20 марта. Новое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» в этом году пройдет приемо-сдаточные испытания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник оборонно-промышленном комплексе, новейшее орудие сконструировано на базе колесного автомобильного шасси и имеет калибр 152-мм. Сейчас «Мальву» готовят к приемо-сдаточным испытаниям, по итогам которых представители военного ведомства должны будут подтвердить соответствие артустановки требованиям техзадания.

«В случае положительного результата, САО будет допущено на государственные испытания, начало которых предварительно намечено на первый квартал 2022 года», — передает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, гаубица должна будет отстрелять несколько десятков снарядов: управляемые и метальные заряды на полигоне ЦНИИ в Нижегородской области. Помимо этого орудие пройдет тест с пробегом по разным типам грунта.

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