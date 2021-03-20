В Крыму поблагодарили Россию за избавление от разрухи, оставшейся после Украины

Севастополь, 20 марта. Правительство Москвы выделило 45 млрд рублей на развитие Крыма, о чем сообщил глава республики Сергей Аксенов во время совещания с Правительством РФ.

Он рассказал, что эти деньги планируют потратить на строительство более 1,7 тыс. контейнерных площадок, 750 остановочных павильонов, 150 спортивных и 28 детских площадок. Кроме того, будет проведена реконструкция более 320 придомовых территорий и благоустройство 110 парков культуры.

Жители Республики Крым рассказали в комментарии ФАН, что они думают по этому поводу. Люди отметили, что сегодня практически во всех крупных городах полуострова уже создана основная инфраструктура для культурного и детского отдыха, поэтому реализовывать подобные проекты стоит во всех поселениях, в том числе мелких.

«У нас в Ялте уже отреставрировали несколько парков и сделали новые детские площадки, даже скейт-парк появился, чего у нас никогда не было. Я часто по работе бываю в разных городах Крыма, поэтому могу сказать, что работы в этом направлении еще много. Почему люди уезжают жить в большие города, как Симферополь и Севастополь? Потому что для них в родном городе не создана такая среда, где они хотели бы остаться. Поэтому я считаю, что необходимо везде, в расчете на количество населения, строить и реконструировать парки, площадки и разные комплексы. Тем более на это выделяются такие деньги, за что России и Москве, безусловно, огромное спасибо и низкий поклон», ― заявил Алексей, житель курортной столицы полуострова.

«Знаете, у нас при Украине для людей практически ничего не строилось, от слова совсем, поэтому тут была сплошная разруха. Все жители Крыма это понимают и видят, какой колоссальный объем работы был проведен за последние семь лет. Мы очень рады, что о нас наконец-то начали заботиться и уважать. Уверена, что все выделенные Москвой деньги пойдут на благие цели», ― сказала жительница Симферополя Анна.

Отметим, что всего с 2014 года в регионе было построено или начато строительство более 620 объектов разной направленности ― только за 2020 год было введено в эксплуатацию 34 инфраструктурных и 33 социальных.

Кроме того, в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» на полуострове скоро появятся семь детских садов на 1520 мест и три школы, где смогут учиться одновременно более двух тысяч человек.

Республика с успехом осваивает направленные средства для развития региона, поэтому уже построены: Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой Восточного Крыма, трасса «Таврида» и многое другое. При этом такая внушительная помощь от Москвы позволит быстрее избавиться от той разрухи, которая в республике осталась после Украины.

Ранее ФАН рассказывал, что Украина пустеет на глазах, из-за чего более 46,4% заробитчан хотят остаться в Польше навсегда.