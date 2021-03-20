Пекин призвал власти США избавиться от влияния политики администрации Трампа

Вашингтон, 20 марта. Китай обратился к Вашингтону с призывом устранить влияние политики администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в отношении Пекина.

В Анкоридже 18-19 марта прошел китайско-американский стратегический диалог. В мероприятии приняли участие госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, советника президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а также министр иностранных дел Китая Ван И и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

«В последние несколько лет из-за того, что предыдущая администрация США проводила крайне ошибочную антикитайскую политику, был нанесен серьезный ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям», — отмечается в заявлении, распространенным Центральным телевидением КНР.

Представители Поднебесной призвали Вашингтон избавиться от влияния политики предыдущей администрации в отношении Китая с целью избежать возникновения новых проблем.

Ранее финансисты не исключили вариант развития событий, при котором китайская экономика опередит американскую. По мнению экспертов, это может произойти через несколько лет.