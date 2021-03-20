Правительство одобрило упрощенный механизм получения налоговых вычетов

Москва, 20 марта. Кабинет министров РФ одобрил внесение поправок в Налоговый кодекс, упрощающих получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 марта. Законопроект меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке и операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Поправки также уточняют момент возникновения права на получение имущественного вычета и определяют порядок предоставления документов, подтверждающих расходы. Кроме того, законопроект уточняет срок начала начисления процентов, выплачиваемых гражданам при нарушении периода возврата налогового вычета в упрощенном порядке.

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров ранее сообщил, что в ближайшее время россияне получат доступ к данным об оплаченных банковскими картами покупках в личном кабинете на сайте ФНС. Он подчеркнул, что таким образом заявлять о вычетах станет проще.