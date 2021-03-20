Браслет от Facebook позволяет управлять виртуальными объектами силой мысли

Менло-Парк, 20 марта. Разработка компании Facebook должна позволить пользователю печатать сообщения и прокручивать уведомления без использования клавиатуры и мыши.

Американская компания Facebook опубликовала видеозапись, в которой демонстрируется концепция нового браслета. Он позволит взаимодействовать с объектами виртуальной и дополненной реальности силой мысли.

Браслет представляет собой набор датчиков, преобразующих нервные сигналы в цифровые команды. Нервные импульсы проходят через запястье к ладони пользователя и преобразуются датчиками в команды для устройства. В конечном счете его использование позволит заменить традиционные клавиатуру и мышь, и взаимодействовать с виртуальными объектами движениями кистей и пальцев.

Новую технологию предполагается использовать в сочетании с очками виртуальной реальности от Facebook, на которые и будет выводиться интерфейс. Официальной даты релиза очков пока нет, однако эксперты считают, что их могут выпустить к концу этого года.

Ранее технологии виртуальной реальности использовали для демонстрации древнеегипетской пирамиды. С ее тайнами может ознакомиться любой обладатель VR-очков.