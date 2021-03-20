Эффективность российской вакцины «Спутник V» собираются проверить в Риме

Рим, 20 марта. Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» проверят римские ученые, рассказал губернатор столичной области Лацио в Италии Никола Дзингаретти.

Исследования будут проводить в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Специалисты проверят действенность вакцины против новых штаммов коронавируса. Об этом глава итальянской области объявил во время посещения одного из римских центров вакцинации.

«Это хорошая новость, которая позволит нам сделать скачок в вопросе необходимости получения вакцин», — заявил итальянский политик.

Первое соглашение будет заключено в ближайшие дни. Дзингаретти также упомянул, что в Италии ожидают официального разрешения от Европейского агентства лекарственных средств. В Риме положительно отзываются о российском препарате.

В Германии также поддерживают изготовление российской вакцины на их территории. Премьер Баварии Маркус Зедер обратился к официальному Брюсселю с таким заявлением.