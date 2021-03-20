Прокуратура Дагестана не исключает новых уголовных дел о необеспечении сирот жильем

Махачкала, 20 марта. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении работников мэрии города Избербаша за неисполнение обязанностей по обеспечению детей-сирот жильем. В прокуратуре республики не исключают заведение подобных дел против чиновников в других муниципалитетах республики, сообщили ФАН в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в 2020 году администрация Избербаша получила более 16 миллионов бюджетных рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства городские власти планировали закупить 15 квартир в строящемся многоквартирном доме, однако возведение объекта не было завершено, в связи с чем соответствующие муниципальные контракты были расторгнуты.

Работники мэрии не исполнили свои обязанности, чем нарушили права детей-сирот, считают в надзорном органе. В отношении должностных лиц избербашской администрации следователями возбуждено дело по статье о халатности.

«Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих должностных обязанностей, выделенные бюджетные средства своевременно не освоены, заключенные муниципальные контракты расторгнуты, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщили ФАН в региональной прокуратуре.

Там также добавили, что это уголовное дело стало первым в 2021 году, которое связано с нарушением прав детей-сирот. В ведомстве не исключили новых дел.

«Такое дело в этом году первое. Проверки систематически ведутся», — отметили в надзорном органе.

Ранее на одном из совещаний врио главы Дагестана Сергей Меликов сообщал о большом количестве нарушений прав детей-сирот со стороны муниципальных властей при выделении жилья. По его словам, имеют место случаи, когда предоставляются помещения без инженерных систем или сантехнического оборудования, а ряд районов вовсе не выделяет средства на приобретение жилья при наличии детей-сирот на их территориях.

В отчете Счетной палаты Дагестана за 2019 год подобные нарушения были описаны применительно к Махачкале, Избербашу, Дербенту, Хасавюрту, а также 14 районам республики. Материалы тех проверок были направлены в правоохранительные органы, которые привели к возбуждению уголовных дел.

Ранее ФАН сообщал, что Сергей Меликов подверг жесткой критике дагестанских министров и руководителей муниципальных образований за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане. Глава региона назвал такое отношение к незащищенным слоям населения недопустимым.