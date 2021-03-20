Россия продолжает оставаться одним из лидеров по поставкам нефти в КНР

Москва, 20 марта. Россия сохранила статус одного из крупнейших экспортеров нефти в Китай в период с января по февраль 2021 года, уступая первое место Саудовской Аравии.

За два месяца Россия продала Китаю 13,93 млн тонн нефти на сумму 5,42 млрд долларов. Поставки упали на 23% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Показатель Саудовской Аравии снизился на 24% — до 15 млн тонн. Стоимость нефти, транспортированной в КНР из ближневосточной страны в январе и феврале, составила 5,71 млрд долларов. Третье место среди импортеров занимает Ирак (10 млн тонн), за ним следуют Оман (7,78 млн тонн) и Ангола (6,74 млн тонн). Соединенные Штаты Америки оказались на девятой строчке (3,42 млн тонн) уступив Бразилии, ОАЭ и Кувейту.

Ранее обозреватель Петр Акопов заявил, что дружба Китая и Росси станет крепче после нападок президента США Джо Байдена в сторону российского лидера Владимира Путина. По его словам, в сложившейся ситуации почти невозможно сделать так, чтобы Москва и Пекин не становились ближе как союзники.