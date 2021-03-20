Россиянам рассказали, какие болезни могут мешать похудению

Москва, 20 марта. Решение проблем с лишним весом не всегда бывает затруднительным из-за неправильных диет. Эксперты объяснили, что процесс похудения могут усложнять некоторые заболевания.

Одной из причин отсутствия результата в этом нелегком деле может стать депрессия. Организм испытывает серьезную нагрузку, в связи с чем человек может находиться в не очень хорошем эмоциональном состоянии. Наряду с этим он может начать заедать стресс едой.

Сложности с весом у женщин могут возникать из-за синдрома поликистозных яичников, который приводит к сбою менструального цикла. Таким образом происходят изменения в общем гормональном фоне, что провоцирует нестабильность показателей веса.

Наряду с этим мешать похудению может дисфункция надпочечников, которые отвечают за выработку гормонов для контроля частоты сердечных сокращений и артериального давления. На фоне этого недуга может нарушиться обмен веществ и адаптационных функций, что чревато резким набором веса.

Американские ученые ранее рассказали о пользе лишнего веса для женщин. Так, высокий уровень содержания жира в организме способствует снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.