Внучка Гурченко рассказала, что ее связывает с Шаляпиным

Москва, 20 марта. Внучка покойной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала, какие отношения связывают ее с финалистом шестого сезона «Фабрики звезд» Прохором Шаляпиным.

Недавно 37-летнюю родственницу знаменитой артистки заметили в компании певца на телепередаче, а затем и на одном из мероприятий. Елена Королева обнималась с исполнителем и фотографировалась. Все это навело публику на подозрения о любовных отношениях пары.

По словам Королевой, они с Шаляпиным познакомились на передаче «Звезды сошлись». Внучка Гурченко быстро нашла с артистом общий язык и поняла, что их взгляды на многие вещи совпадают. Именно поэтому Королева сидела с исполнителем за одним столом на светском мероприятии.

«У нас с Прохором нет никакого романа! <...> Не было никаких любовных свиданий — иногда мужчина и женщина могут просто дружить», — подчеркнула внучка звезды советского кино.

О певце Королева отзывается как об очень симпатичном и приятном в общении человеке. В беседе с kp.ru родственница Гурченко отметила, что скоро они с Шаляпиным идут на юбилей актера Никиты Джигурды, и после этого наверняка появятся новые сообщения об их «романе».

Прохор Шаляпин ранее высказывался об отношениях с Королевой. Певец подтвердил, что с внучкой покойной артистки его связывает лишь дружба.