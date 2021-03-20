Камерунские козлята появились на свет в казанском зооботсаду

Казань, 20 марта. Местный зооботсад пополнился четырьмя новыми обитателями: у пары камерунских козлов родилось потомство. Сейчас малышей увидеть нельзя, однако такая возможность появится в апреле.

Камерунские козлята появились в зооботаническом саду накануне вечером. Всего родились четыре детеныша, сообщили в пресс-службе исполкома Казани. Пока жители города не смогут посмотреть на новых обитателей питомника, так как они находятся на старой территории. Но такая возможность уже совсем скоро появится. В апреле их выведут на новую часть, заявили в исполнительном комитете.

Не так давно в сочинском зоопарке также появился новый обитатель, сообщал ФАН. Детеныш по кличке Марта родилась у пары южноамериканских лам.