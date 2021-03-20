Сбербанк может повысить ставки по кредитам для населения

Москва, 20 марта. Кредитные ставки для клиентов Сбербанка могут вырасти после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку, сообщил председатель правления банка Герман Греф.

Пока руководство Сбербанка никак не реагирует на увеличение ключевой ставки. Однако в ближайшее время организация собирается заняться изучением ситуации.

«Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх», — заявил Греф во время пресс-конференции.

Он добавил, что плавающие ставки, касающиеся портфеля юридических лиц, вырастут автоматически вслед за ключевой ставкой ЦБ. Увеличатся и ставки, привязанные к кривой доходности гособлигаций.

Совет директоров Банка России ранее принял решение поднять ключевую ставку до 4,5%. В прошлом году ЦБ в рамках стимулирующей денежно-кредитной политики в период пандемии опустил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%.