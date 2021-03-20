Военные ЗВО проводят тактические учения в Калининградской области

Калининград, 20 марта. Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота проводят тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, тактические учения проводятся с 20 марта на полигонах Калининградской области.

Чтобы приблизить учения к условиям реального боя, на полигонах смоделировали обстановку современных боевых действий: установлены мишени, оборудованы минные поля и другие заграждения, также организована имитация огневого поражения условного противника.

Военнослужащим ЗВО предстоит отработать наступательные действия, а также ликвидацию ДРГ условного противника. Также военные усовершенствуют навыки обнаружения и преодоления минно-взрывных заграждений.

Как сообщалось ранее, противолодочные корабли Тихоокеанского флота провели учения по поиску и атаке подводной лодки в Японском море. В маневрах был задействован самолет Ил-38.