Пашинян заявил об угрозе катастрофы в Карабахе

Ереван, 20 марта. Отказ от соблюдения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе мог привести к катастрофе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, армянский депутат отверг обвинения оппозиционных структур в предательстве и «сливе» Карабаха. По словам Пашиняна, армия стояла столько, сколько это было возможно.

«Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы откажетесь от него? Говорят — нет. Это будет катастрофой, если мы порвем эту бумагу», — сказал армянский премьер в ходе встречи с жителями сел Арагацотнской области.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что надеется на выполнение Арменией обязательств в рамках подписанного трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Баку и Еревану следует перейти к двусторонним контактам по карабахскому вопросу.