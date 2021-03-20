Профессор Академии искусств Николай Тамразов спас «утопающего» Шифрина

Москва, 20 марта. Артист эстрады Ефим Шифрин проработал в Москонцерте 10 лет. В государственное учреждение культуры столицы он попал благодаря профессору Академии искусств Николаю Тамразову.

В эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» бывший художественный руководитель Творческой мастерской сатиры и юмора Москонцерта вспомнил один эпизод из жизни Шифрина. В 1979 году Тамразов вместе с молодыми московскими артистами ездил в Ленинград на конкурс эстрады. Среди участников был Шифрин, а одним из членов жюри — театральный режиссер Аркадий Райкин.

Юморист и актриса Любовь Полищук не прошли первый тур конкурса. Шифрин объяснил свою неудачу пьянкой, которая продолжалась всю ночь в поезде из Москвы до Ленинграда. Пока Тамразов утешал выбывших из конкурса артистов, юморист оказался на улице. Позже профессор признался, что практически спас «утопающего» Шифрина.

«Выхожу подышать воздухом и смотрю: на набережной реки стоит Фима с потухшим взглядом. Я схватил его за руку. Не знаю, что ему наговорил, но мы снова вошли в театр и, мне кажется, благодаря этому — совсем небольшой промежуток времени прошел — и Фимочка вышел в Москве и получил премию, «убив всех к чертовой матери», — рассказал Тамразов.

Юморист долгие годы выступал в «Аншлаге», но затем со скандалом покинул проект Регины Дубовицкой. Ефим Шифрин ранее объяснил, почему принял решение уйти из передачи.