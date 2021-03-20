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Китай одобрил использование еще одного препарата для вакцинации от коронавируса

Китай одобрил использование еще одного препарата для вакцинации от коронавируса

Пекин, 20 марта. Власти Китая одобрили применение еще одной вакцины от коронавирусной инфекции для проведения прививочной кампании.

Государственную регистрацию прошел препарат, разработанный в Китае, от компании Anhui Zhifei. Правительство страны заявило, что вакцина является рекомбинантным белковым препаратом.

Он не вызывает серьезных побочных эффектов. Также для производства не требуются особые лаборатории с повышенным уровнем биобезопасности.

Специалисты объяснили, чем отличаются антитела после вакцинации и перенесенной болезни. Прививка дает более надежную защиту.

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