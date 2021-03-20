Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции

Украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко уверен, что Германия и Франция негласно поддерживают украинские власти в их стремлении вновь развязать войну в Донбассе. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт заявил, что только так можно объяснить отказ Киева на переговорах политических советников лидеров стран «нормандской четверки» соблюдать режим прекращения огня.

По словам экс-депутата Верховной рады, постоянными обстрелами Украина преследует цель спровоцировать Россию вступиться за жителей Донецка и Луганска, чтобы потом обвинить восточного соседа в агрессии.

«Власти Киева вот этими ударами надеются, что Россия встанет на защиту мирных жителей Донбасса. Тем самым они хотят спровоцировать войну между Украиной и Россией, чтобы потом всему миру показать, что именно российская сторона является агрессором. Фактически Минские соглашения уже не действуют, и Украина этого не скрывает, а Германия и Франция отмалчиваются, негласно перейдя на сторону Киева», — считает собеседник ФАН.

Алексей Журавко добавил, что украинские власти в лице президента Владимира Зеленского не понимают, что Европа пытается использовать Украину и ее армию как пушечное мясо. Вот только как европейские, так и украинские политики не осознают, что ответный удар на провокации нанесут вооруженные силы ДНР и ЛНР. По словам экс-депутата Верховной рады, Зеленского и его воинствующее окружение народные власти Донбасса уже предупредили об ответных мерах.

«Ни для кого не секрет, что в ЛДНР сделали заявление, что на все обстрелы Донбасса со стороны украинских военных они ответят точечными ударами по тем позициям, которые бьют по мирным городам и селам Донбасса», — уверен Алексей Журавко.

Украинский политик считает, что Зеленский и его окружение сделают все, чтобы вновь развязать войну на юго-востоке Украины. В последнее время украинская армия стягивает к зоне конфликта тяжелое вооружение, комплектует воинские части свежим пополнением. Иностранные инструкторы обучают украинских солдат вести боевые действия в городских условиях. Рано или поздно, в апреле или в июне, но украинские власти вновь возобновят бои в Донбассе, уверен Алексей Журавко.