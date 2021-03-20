Российский офицер: ополчение Донбасса давно ждут в Славянске, Краматорске и Мариуполе

Армиям Донецкой и Луганской народных республик нужно сосредоточиться на возвращении территорий, утраченных в 2014 году. Таким мнением в интервью ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Журналист, участник боев в Донбассе Ростислав Журавлев рассказал, что Украина рискует потерять Харьковскую, Одесскую, Запорожскую и Херсонскую области. Произойдет это не в результате контрудара армий ДНР и ЛНР, а из-за восстания, которое в последнее время начало подниматься в данных регионах украинского государства. По его словам, жители указанных территорий так и не смогли простить киевским властям, начавшиеся после Майдана репрессии.

«В Харькове можно разбудить восстание. Там живет 80% русских, и они не простили событий 2014 года. Оппозиция набирает рейтинги во всей левобережной Украине от Одесской области через Херсон и Запорожье вплоть до Харьковской области», — рассказал Журавлев.

В свою очередь российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, почему не стоит ждать восстания на Украине. По его словам, киевском властям удалось вселить страх в сердца жителей страны.

«Я отношусь к этому взвешенно. Не являюсь сторонником того, что ВСУ способны захватить ДНР и ЛНР, а также того, что на Украине произойдет восстание. За последние семь лет в стране произошло много изменений, да и сопротивление «Русского мира» в Харьковской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях было подавлено. Киевскому режиму удалось вселить страх в сердца украинцев. Замечу, что основное и активное ядро Новороссии находятся либо в украинских тюрьмах, либо за пределами страны», — сказал собеседник ФАН.

Российский офицер считает, что армиям ДНР и ЛНР нужно сосредоточиться на возвращении утраченных в 2014 году территорий. Он отметил, что ополчение Донбасса давно ждут в Славянске, Краматорске и Мариуполе.

«Я думаю, что восстановление территориальной целостности ДНР и ЛНР необходимо начать со Славянска, Краматорска и Мариуполя. Кроме того, надо учитывать тот факт, что, несмотря на все недостатки Вооруженных сил Украины, киевские власти вложили большие деньги в развитие армии. Сегодня ВСУ — уже не те, которые были в 2015 году. Кроме того, для ведения наступательных действий необходимо трехкратное преимущество в живой силе. Но если восстание все же произойдет, ничем хорошим для Украины оно не закончится», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады, известный политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции.