Летние террасы могут появиться в Петербурге раньше обычного

Санкт-Петербург, 20 апреля. Летние кафе смогут открыться в Петербурге уже с 16 апреля, что на две недели раньше обычного срока. Обычно возможность размещать летние террасы рестораторам дают с 1 мая, и этот порядок пока является установленным. Оказывается, решение еще не окончательное, и речь идет о проекте документа.

В комитете имущественных отношений уточняют, что сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе. Примерно две трети из них — точки при стационарных ресторанах, остальное — отдельно стоящие веранды при нестационарных павильонах общественного питания.

При этом власти планируют сохранить упрощенную схему установки террас и размещения уличной мебели. Порядок уже был опробован ранее в период пандемии, а инструкция для предпринимателей доступна на сайте городской администрации.

Также рестораторы могут получить право на круглогодичную установку павильонов перед своими заведениями. Соответствующий законопроект обсуждает членами Законодательного собрания Северной столицы.