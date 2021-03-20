Силуанов назвал цели создания цифрового рубля

Москва, 20 марта. Запуск цифрового рубля упросит заключение смарт-контрактов, снизит различные издержки, а также позволит отследить использование средств, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, мир сейчас очень быстро меняется, и денежные потоки перенаправляются с учетом новых трендов. Среди них — зеленые технологии, цифровизация и криптовалюты. Поэтому Минфин РФ намерен запустить собственную цифровую валюту. Как отметил Силуанов, в этой сфере Россия находится в «абсолютном тренде».

Он также обратил внимание, что на рынке появляется все больше частных инвестиций, но многие оказываются не готовы к возможным рискам. В связи с этим Центробанк прорабатывает различные варианты защиты граждан.

«Финансовые инструменты должны быть понятны людям. Конечно, риски всегда существуют, но человек должен осознавать всю величину рисковых вложений в те или иные финансовые активы», — рассказал Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Центробанк РФ ранее уже сообщал о разработке цифрового рубля. Ожидается, что первый прототип платформы для электронной валюты может появиться в 2021 году. Тестирование цифрового рубля ЦБ планирует начать в 2022 году.