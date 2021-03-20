Представитель ВОЗ в России оценил возможность возобновления международных путешествий

Москва, 20 марта. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила вероятность возобновления международных путешествий в условиях пандемии.

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире растет, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий пока рано. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«В настоящий момент сложно давать такие прогнозы. Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — рассказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что во многих странах мира также отмечается нехватка вакцин от коронавируса. В том случае, если путешественникам будут отдавать предпочтение в рамках вакцинационной кампании, поставки препаратов для приоритетных групп населения с высокой степенью риска заболевания тяжелой формой COVID-19 могут быть нарушены.

По мнению Вуйнович, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах ЕС связан с ослаблением мер общественного здравоохранения и распространением новых штаммов. Согласно предоставленной ею статистике, за прошлую неделю в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 1 362 426 случаев заражения.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что в мире не наблюдается глобальное снижение заболеваемости COVID-19. Ожидать окончания пандемии в этом году не стоит.