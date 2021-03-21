Великобритания боится разориться при эксплуатации американских F-35B

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации с 14 по 20 марта.

Великобритания

Министерство обороны должно быть готово к крупным затратам на F-35B

Заявление по расходам на F-35B беседе с журналистами сделал экс-глава генштаба британских вооруженных сил генерал Ричард Даннат.

По его словам, один истребитель стоит 80 млн фунтов стерлингов (8,2 млрд рублей), а час его эксплуатации обойдется Лондону в 90 тыс. фунтов (9,2 млн рублей).

UK’s Gen Staff Richard D. says American fifth-generation F-35B Lightning ll fighters are ruining the British Military. 1 plane will cost London £80m & £90,000 per hour.



"The cost of their jets is so high that even the U.S. Air Force is starting to look for a cheaper jets.” pic.twitter.com/myQmLveTce — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 16, 2021

Генерал также заявил, что такие «капитальные» расходы Великобритании на F-35B являются «реальной и актуальной проблемой». Даннат считает, что они «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими останутся сухопутные войска королевства.

Индия

Катастрофа МиГ-21 в Индии

Утром 17 марта при выполнении учебно-боевого задания потерпел катастрофу истребитель МиГ-21 Bison ВВС Индии.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India. — Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021

Самолет разбился при взлете с авиабазы Суратгарх возле одноименного города в штате Раджастхан. В результате катастрофы погиб пилот.

По предварительным данным, причиной случившегося стала техническая неисправность истребителя.

Китай

Китай заменяет истребители J-7 передовыми моделями

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали постепенно выводить из эксплуатации свой парк истребителей J-7 третьего поколения, заменяя их более совершенными моделями.

China Replacing Aging Chengdu J-7 Fighters https://t.co/kxKKQkeGYB — Primadonna (@primadonnamagph) March 16, 2021

В настоящее время ВВС в больших количествах вводят в эксплуатацию истребители четвертого поколения, в том числе J-10, J-11 и J-16. Также на вооружение стали поступать машины пятого поколения — J-20.

Россия

Первые за 2 года «пробежки» Ил-112В

19 марта в Воронеже начались очередные пробежки по ВПП нового российского транспортного самолета Ил-112В. На будущей неделе ожидается второй полёт уже облегченной версии нового транспортника.

Первый запуск Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. После этого военные заявили, что прототип самолёта не соответствует требованиям технического задания — он имеет превышение собственного веса на 2 тонны. В течение последующих двух лет специалисты ПАО «Ил» занимались уменьшением веса машины и другими доработками в части соблюдения технического задания.

США

В США началась разработка новой авиационной пушки

Перспективные скоростные вертолеты, разрабатываемые для армии США в рамках тендера FARA, получат новую авиационную пушку.

К разработке вооружения подключилась американская компания Northrop Grumman (NG). Специалисты компании приступили к созданию новой авиапушки Sky Viper калибра 20 мм. Она создается на базе M230, применяемой на ударных вертолетах AH-64 Apache. Sky Viper также будет одноствольной, но благодаря применению современных технологий намного легче М230 и с уменьшенной отдачей. Других подробностей о новом оружии не сообщается.

Northrop Grumman приступила к разработке авиационной пушки Sky Viper калибра 20 миллиметров для перспективных скоростных разведывательных вертолетовhttps://t.co/hIq2yZyQZl pic.twitter.com/hLCx0AxPwJ — N + 1 (@nplusodin) March 12, 2021

Созданием новой авиационной пушки для вертолетов FARA, помимо Northrop Grumman, занимается и другая американская компания — General Dynamics (GD). В отличие от NG специалисты GD уже приступили к испытаниям нового 20-мм орудия, получившего вращающийся блок стволов и наименование XM915.

Очередной инцидент с истребителем F-22

15 марта истребитель F-22 Raptor ВВС США совершил жесткую посадку на авиабазе Эглин в штате Флорида. Он выполнял плановый полет, однако при посадке у судна подломилось переднее шасси.

F-22 Raptor of the 325th Fighter Wing of the United States Air Force made a hard landing at Eglin Air Force Base in Florida #aviation pic.twitter.com/EnkwRwTizo — The Shadow of the Eagle (@clemente3000) March 16, 2021

Летчику удалось покинуть самолет. Подобный инцидент с F-22 уже случался менее двух месяцев назад, на авиабазе Лэнгли.

Отдыхающие обнаружили на пляже во Флориде «БПЛА-мишень» ВВС США

19 марта жители округа Палм-Бич заметили очень необычный предмет, выброшенный приливом на берег ранним утром. Им оказался 7-метровый беспилотный «самолет-мишень» ВВС США BQM-167A.

После серии сигналов о находке местная полиция взяла пляж под охрану и направила сообщения в соответствующие военные организации. Согласно сообщению местного новостного агентства WPTV, прибывший на место персонал ВВС начал процесс вывоза беспилотника.

Officials say this Air Force drone washed up at Hammock Park in Boynton. The beach was closed for a little bit but now it’s been deemed safe and will sit here until it can be removed from the beach. pic.twitter.com/Jp9QqqFeNy — Miranda Christian (@MirandaWPTV) March 19, 2021

BQM-167A производится компанией Kratos и используется для испытаний и оценки нового оружия класса «воздух-воздух», а также для обучения летчиков во время тренировочных стрельб. БПЛА используется войсками с 2007 года.

Япония

Эпоха японских F-4EJ Phantom II подошла к концу

17 марта последние три истребителя McDonnell Douglas F-4EJ из состава крыла, отвечающего за разработки и испытания ВВС Японии, выполнили свои последние полеты.

The legendary McDonnell Douglas F-4EJ Phantom II has bowed of service with the Japan Air Self-Defense Force. We take an in-depth look at the multi-role fighter's half-century of Japanese operations.https://t.co/CncppqCrc6#Military #Aviation #Japan #JASDF #F4 #Phantom — AirForces Monthly (@AFMonthly) March 18, 2021

50-летняя японская история одного из самых известных в мире западных истребителей подошла к концу. Один из них, самолет с бортовым номером 17-8301, является не только самым старым F-4 в Японии, но и одним из последних, произведенных непосредственно McDonnell Douglas.

Концерн Mitsubishi Heavy Industries начал разработку нового истребителя

15 марта концерн Mitsubishi Heavy Industries начал проектные работы по программе перспективного японского истребителя NGF (Next Generation Fighter).

March 15, 2021, Mitsubishi Heavy Industries began design work on a promising Japanese NGF (Next Generation Fighter) fighter program expected to begin replacing the outdated F-2 in the 2030s. By 2027 complete the design work and first prototype, and by 2031 serial production. pic.twitter.com/Y6JPNnKNjR — Asia.India-Defense (@Xia257) March 15, 2021

Предполагается, что новые японские истребители должны заменить устаревшие Mitsubishi F-2 в 2030-х годах. К 2027 году планируется завершение проектных работ и создание первого прототипа, а к 2031 году самолет должен пойти в серийное производство.

Последний NAMC YS-11FC

17 марта ВВС Сил самообороны Японии отправили на пенсию транспортный турбовинтовой YS-11FC из эскадрильи летных проверок авиабазы Ирума.

Это был самый старый тип самолета во флоте JASDF, который эксплуатировался на протяжении 56 лет.

YS-11 был полностью спроектирован и произведен в Японии. Он оснащался турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce Dart.

На вооружении ВВС Сил самообороны остались две специальные версии YS-11: YS-11EA (РЭБ) и YS-11EB (ЭР).

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.