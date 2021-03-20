Карнаухов назвал проведение собрания АНД отработкой западных грантов

В субботу начался «экстренный съезд» Ассоциации независимых депутатов (АНД). Данное мероприятие имеет сходство с несостоявшимся 13 марта форумом «Муниципальная Россия», связанным со структурами Михаила Ходорковского. Организаторы мероприятия призывают представителей всех общественных сил прийти на офлайн-встречу и поддержать мундепов, задержанных на прошлом схожем собрании.

Стоит отметить, что муниципальный депутат Юлия Галямина входит в президиум АНД. Ее деятельность активно поддерживает исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Изначально собрание хотели скрыть от широкой общественности для того, чтобы избежать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Однако впоследствии выяснилось, что силовики все же приехали на место проведения мероприятия заранее. В беседе с журналистом ФАН доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов прокомментировал ситуацию.

Организаторы разные, смысл схожий

Напомним, 13 марта правоохранители задержали всех участников форума «Муниципальная Россия». В отношении задержанных составили протоколы по статье 20.33 КоАП — сотрудничество с нежелательной организацией. Правоохранители считают, что мероприятие проводилось нежелательной иностранной структурой Open Russia Foundation, а руководство и участие в «Открытой России» ведомство приравнивает к руководству в зарубежной ORF.

Один из задержанных — Андрей Пивоваров — является руководителем организации «Объединенные демократы», созданной для участия в выборах. Последняя также представляет собой проект НКО «Открытый Петербург», включенный Министерством юстиции РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Съезд Ассоциации независимых депутатов отличается от «Муниципальной России» меньшим масштабом и организационной составляющей. На официальном сайте структуры указано, что участники планируют обсудить расширение ассоциации до федерального уровня. Это говорит о том, что НКО заинтересована в реализации проекта, напоминающего «Муниципальную Россию», которая сотрудничает с компаниями Ходорковского.

Отработка западных грантов

Появление сотрудников силовых ведомств на месте собрания «Ассоциации независимых муниципальных депутатов» вызвало негативную реакцию в связанных с Ходорковским СМИ. Наиболее активно эту тему освещают «Открытые медиа», что также косвенно указывает на лояльность и поддержку интересов АНД.

По словам Сергея Карнаухова, факт появления сотрудников силовых органов на месте проведения мероприятия, с учетом сокрытия организаторами точного адреса, является плодом одного из видов оперативно-разыскной деятельности.

«Таких видов очень много. Они все инновационные и дают высокий эффект», — отметил эксперт.

Что касается самого собрания, то оно олицетворяет недальновидность действий определенных людей, связанных с организацией сомнительного мероприятия. Эти лица не могут осознать, что смысловой нагрузки в их работе мало в силу отсутствия серьезной протестной активности.

«Вместе с тем остановиться они не могут. Потому что у всех гранты, обязательства перед западными структурами. Они же все буквально работают на грантах, и эти гранты нужно отрабатывать», — считает Карнаухов.

Также доцент РАНхИГС призвал обратить внимание, что прекращение неформальных мероприятий может вызвать вопросы у зарубежных спонсоров. Если они увидят, что протестная активность полностью сошла на нет, то финансирование и организационные усилия будут переброшены на других людей. Данный фактор является весомым для современной оппозиции, поскольку людей, заинтересованных в смене нынешних лидеров либеральной идеи, достаточно много.

«Поэтому то, что мы видим, — это попытка оправдать свое существование перед Западом. Больше того, скажу, что у многих из них в планах поиск дополнительного финансирования за рубежом. Как только будет снят локдаун, как только будет потеплее, все они отправятся на «встречи». А сейчас они просто это стараются поддерживать», — убежден собеседник.

Ранее телеканал НТВ показал фильм-расследование «Мундеп от округа Колумбия», где сообщалось, что проведение форума «Муниципальная Россия» могли согласовать с британским отделением «Открытой России». Соответствующие выводы были сделаны с учетом опубликованных скриншотов переписки Андрея Пивоварова с сотрудницей офиса «Открытки» в Британии Джоанной Новаковской.

Также из фильма стало известно о существовании еще одной организации, контролируемой Михаилом Ходорковским. Речь идет о французской фирме European Choice, которую он использует в качестве инструмента для передачи зарплат сотрудникам «Открытой России».