Милонов осудил творчество Моргенштерна на ток-шоу «Место встречи»

Москва, 20 марта. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал деятельность и творчество певца под псевдонимом Моргенштерн.

Дискуссия об артисте разгорелась в прямом эфире политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ. Гости программы отметили, что рэпер регулярно использует ненормативную лексику в своих композициях, а также в ходе общения со своими поклонниками в социальных сетях.

Позиция Милонова по этому поводу была однозначной. Творчество певца вызывает у депутата настолько отрицательные эмоции, что он даже выразил готовность подраться с ним.

«Ну, серьезно? Вы видели? Если бы я его увидел, то, серьезно, прямо здесь бы и уложил. За две минуты», — сказал он.

Ранее стало известно, что Виталий Милонов намерен участвовать в парламентских выборах. Голосование запланировано на сентябрь текущего года.