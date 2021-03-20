Британские СМИ отреагировали на возобновление поставок Lada Niva Legend

Лондон, 20 марта. Выход Великобритании из ЕС позволил возобновить в стране прием заказов на российский внедорожник Lada Niva Legend. Местная пресса не прошла мимо этого события.

Эпохальное возвращение Niva Legend было отмечено в журнале Classic Car Weekly. Издание сообщило, что поставки российского внедорожника возобновляются спустя 24 года после их остановки, когда прекратилось действие сертификата соответствия европейским нормам (ОТТС).

Восстановление экспорта автомобиля в Великобританию стало возможным за счет Brexit, который позволил руководствоваться правилами ЕЭК ООН (Технический регламент РФ «О безопасности колесных транспортных средств»).

Поставки отечественного внедорожника на британский рынок осуществляет не официальный импортер, а частная компания Blackheath Developments Ltd. Стоимость автомобиля для жителей Британии начинается от 14 900 фунтов стерлингов (от 1,53 млн рублей), сообщает «Российская газета».

Предприятие «АвтоВАЗ» готовится приступить к сборке автомобиля Renault Sandero третьего поколения. На текущий момент персонал производства изучает особенности его конструкции.