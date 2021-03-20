ЦБ нашел способ ускорить рост экономики РФ

Москва, 20 марта. Создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO может помочь росту российской экономики, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

При этом, по его словам, на рынке IPO далеко не все радужно. Защита инвесторов не стала приоритетом государства, как в публичных, так и в растущих компаниях, подчеркнул Швецов.

Он обратил внимание, что макроэкономический рынок капитала не стал источником финансов для российских компаний, хотя последние IPO были довольно удачными, однако они находятся в области IT-компаний, указал представитель регулятора.

«Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику», — объяснил Швецов.

Он добавил, что инвестиции и капитал - это ключ к ответу, где взять деньги на модернизацию экономики. Кроме того, создается среда, где компании могут расти и привлекать новые средства на фондовом рынке, резюмировал специалист.

Президент России Владимир Путин 11 марта поручил правительству проработать возможные изменения налогового законодательства для ускорения инвестиционных потоков. Глава государства призвал чиновников подготовить систему мер, которые бы стимулировали компании направлять полученную прибыль в российские инвестиционные проекты.

Центробанк ранее поднял ключевую ставку до 4,5 %, напоминает «ФедералПресс».