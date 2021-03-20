ВСУ продолжают стягивать бронетехнику к мирным поселкам в Донбассе

Луганск, 20 марта. Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику на территории мирных населенных пунктов в Донбассе.

Пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщает о размещении украинской армией бронетехники в жилых районах села Муратово (подконтрольная Киеву территория).

«В зоне ответственности 14-й ОМБР (отдельной механизированной бригады) ВСУ выявлено размещение двух боевых машин пехоты БМП-1 и бронетранспортера БТР-60 в жилом районе населенного пункта Муратово», — говорится в официальном сообщении военного ведомства республики.

Представители Народной милиции ЛНР напомнили, что согласно третьему пункту Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением запрещается стягивать военную технику вблизи населенных пунктов.

Ранее командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский в интервью украинским СМИ заявил, что очередное бездумное наступление на Донбасс закончится для Киева большими потерями.