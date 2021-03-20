АвтоВАЗ намерен вернуться на рынок Казахстана

Москва, 20 марта. Дефицит на казахстанском рынке побудил компанию АвтоВАЗ вернуться в страну. Раньше автомобили Lada производились на местном заводе.

Журналисты «Российской газеты» рассказали о планах по возвращению отечественного бренда на крупнейший экспортный рынок. Остановка производства на заводе местного партнера «Азия.Авто» произошла осенью прошлого года. Локальная сборка, в том числе этап покраски, должна была быть запущена на новом предприятии «Азия Авто Казахстан», строительство которого ведется с 2015 года. Завод практически готов, однако запуск так и не состоялся.

Согласно законам Казахстана, компания должна выплатить неустойки за неисполнение контракта в размере 30 млрд рублей. Кроме того, завод лишили налоговых льгот и компенсаций. В результате предприятие полностью прекратило работу и уволило четыре тысячи рабочих. Итогом стал дефицит автомобилей Lada на казахстанском рынке. Помимо этого, агрегаты подорожали на 16%–20%.

В компании внимательно отслеживают ситуацию и изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada в Казахстане. О своих решениях представители отечественного бренда объявят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что российская корпорация АвтоВАЗ во второй раз повысила стоимость своих машин в 2021 году. Речь идет об автомобилях Lada.

С 1 апреля 2021 года в России вступят в силу изменения по проведению экзаменов на права. У начинающих автомобилистов не будут отдельно проверять навыки управления транспортными средствами на закрытых площадках, передает «ФедералПресс».