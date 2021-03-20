Немецкий политик выступил за изготовление вакцины «Спутник V» в Германии

Берлин, 20 марта. Премьер Баварии Маркус Зедер обратился к официальному Брюсселю с призывом «свободнее мыслить» в обсуждении допуска вакцин иностранных производителей в Евросоюз.

В частности, политик поддержал изготовление российского препарата «Спутник V» на территории ФРГ.

«Вообще мы должны мыслить свободнее. Сюда относится также и то, что нужно как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она будет соответствовать требованиям», — заявил Зедер.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений со стороны государственных регуляторов. Препарат российского производства зарегистрирован более чем в 50 государствах.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила закупок «Спутника V» для страны в обход соглашения на уровне ЕС.