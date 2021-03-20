Билан надеется на попадание Манижи в десятку финалистов Евровидения

Москва, 20 марта. Единственный исполнитель из России, взявший первое место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2008» Дима Билан оценил песню «Русская женщина» артистки Манижи Сангин.

Билан выразил надежду, что певица из Таджикистана, представляющая Россию на Евровидении в 2021 году, попадет в десятку финалистов конкурса. Песню «Русская женщина» музыкант не нашел зажигательной. По словам Билана, она не станет хитом. «Я могу сказать, что будет очень хорошо, если она войдет с этой своей песней в десятку. Пожелаю ей этого», — высказался артист в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Манижа Сангин стала победительницей национального SMS-голосования 8 марта. По итогам отбора было решено отправить ее в Роттердам на 65-й международный вокальный конкурс. Клип «Русская женщина» уже набрал на YouTube-канале Евровидения свыше 4,8 миллиона просмотров. Манижа поддерживает феминисток и борьбу за права ЛГБТ-сообществ в России.

Многие ожидали, что в Роттердам поедет группа Little Big, которая должна была участвовать в конкурсе в прошлом году. Но коллектив отказался от выступления в Нидерландах, а россиян попросили выбрать представителя страны из короткого списка: Манижа, Антон Беляев с группой Therr Maitz и дуэт «2Маши».