Политолог Бортник раскрыл цель санкций СНБО Украины против бывших чиновников

Киев, 20 марта. Ограничительные меры против бывших чиновников были приняты для того, чтобы в перспективе не допустить их возвращения в страну.

Так политолог Руслан Бортник прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении «максимальных» санкций в отношении экс-президента страны Виктра Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других.

«Это попытка не допустить возвращения этих лиц на территорию Украины, некоторые из которых, например, Азаров с которого ЕС сняли санкции, могли в перспективе вернуться на Украину», — пояснил он.

Помимо этого, Киев попытался разыграть некую патриотическую карту, добавил Бортник. По его словам, власти хотели обвинить пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что он эти санкции не ввел, подчеркнул политолог.

Ранее Бортник рассказал об отдалении Крыма и Донбасса от Киева из-за экономической изоляции.