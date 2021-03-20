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Политолог Бортник раскрыл цель санкций СНБО Украины против бывших чиновников

Политолог Бортник раскрыл цель санкций СНБО Украины против бывших чиновников

Киев, 20 марта. Ограничительные меры против бывших чиновников были приняты для того, чтобы в перспективе не допустить их возвращения в страну.

Так политолог Руслан Бортник прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении «максимальных» санкций в отношении экс-президента страны Виктра Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других.

«Это попытка не допустить возвращения этих лиц на территорию Украины, некоторые из которых, например, Азаров с которого ЕС сняли санкции, могли в перспективе вернуться на Украину», — пояснил он.

Помимо этого, Киев попытался разыграть некую патриотическую карту, добавил Бортник. По его словам, власти хотели обвинить пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что он эти санкции не ввел, подчеркнул политолог.

Ранее Бортник рассказал об отдалении Крыма и Донбасса от Киева из-за экономической изоляции.

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