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НОВОГО ДОКЛАДА
ООН ПО ЛИВИИ
На этой неделе Советом Безопасности ООН был опубликован отчет группы экспертов ООН по Ливии. Этот документ охватывает период с 25 октября 2019 по 24 января 2021 гг. В прошлом году международная команда журналистов из «Отдела разоблачений» Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыла, из чего был собран прошлый доклад экспертов ООН. Тогда было выяснено, что все 53 параграфа отчета содержали уже давно разоблаченные фейки, неподтвержденную и подложную информацию, а также откровенное манипулирование инфополем. Редакция ФАН изучила новый опубликованный доклад, содержащий, в том числе и обвинения, направленные против России и выяснила, что реальных доказательств нарушения нашей страной международного законодательства до сих пор не существует.
Новый доклад ООН по Ливии, благодаря своему 555-страничному объему, производит сильное впечатление на читателя, но даже самый поверхностный анализ выявляет большое количество нестыковок и неточностей. Кроме того, составители доклада не удосужились подобрать хоть сколько-нибудь надежные источники для подтверждения своих гипотез.

Суть обвинений, направленных против России, сводится к тому, что согласно информации, опубликованной в различных анонимных источниках, или переданной экспертам конфиденциально, на территории Ливии присутствовала российская Частная военная компания, оказывавшая поддержку одной из сторон конфликта. Каждый из пунктов, якобы подтверждающих обвинения разбирается в данной статье.

«Панцири» из ОАЭ

Первым обвинением в докладе упомянуто, что Россия якобы нарушает оружейное эмбарго, поставляя в Ливию зенитные комплексы «Панцирь-С1» («подтверждения» даны в приложениях 31 и 32 доклада), но в самом же документе указано, что «панцири» были изначально предоставлены Объединенными Арабскими Эмиратами. В качестве подтверждения приведены некие фотографии и не объясняется, почему техника на них имеет отношение к России, а не к ОАЭ или какой-либо другой стране.



Более того, указанные фото- и видеоматериалы взяты из социальных сетей (Приложение 23) и при ближайшем рассмотрении возникает вопрос, каким образом они могут подтвердить какие-то обвинения, в связи с тем, что на фото ничто не свидетельствует о нахождении некоего КАМАЗа с «Панцирем С-1» на территории Ливии. Очевидно, что данные снимки могли быть сделаны на любой территории.
На другом фото представлены сопоставления фотографий некой передвигающейся колонны со спутниковыми снимками.


Для того, чтобы повысить «достоверность» в качестве объектов, к которым происходит привязка фото, использованы столбы около дороги посреди пустыни. Очевидно, что несколько столбов вдоль дороги никак не могут быть указанием на конкретное место в связи с тем, что похожие объекты могут быть в любом месте со схожим ландшафтом и в почти любой стране Северной Африки или Ближнего Востока.
Таким образом нет никаких подтверждений участия России в поставке данных единиц техники. При этом, в самом же докладе указано, что поставку могла осуществить другая страна.

Самолеты на Хмеймиме

Далее упомянуто, что в Ливии имеется такая военная техника, как истребители-штурмовики «МиГ-29А» и «Су-24». Данный вброс, подготовленный совместными усилиями Турции и США, был многократно разоблачен нашей редакцией и другими международными СМИ, но продолжает использоваться для оказания давления на Российскую Федерацию.
В качестве подтверждения обвинений приводится спутниковый снимок с сирийской авиабазы Хмеймим, с расположенными на ней МИГ-29, якобы данные самолеты позже были доставлены в Ливию. Но на снимках зафиксированы самолеты другой модели, в связи с тем, что у МИГ-29 не меняется геометрия крыла.

Кроме того, авторы доклада связывают отсутствие через некоторое время самолетов «МиГ-29А» на спутниковых снимках взлетно-посадочной полосы российской авиабазы Хмеймим с переброской их в Ливию. Очевидно, что это является безосновательным предположением и подгонкой фактов.

Помимо снимка истребителя-штурмовика «МиГ-29А», эксперты ООН приводят предположения о наличии истребителя «Сухой Су-24» на авиабазе Аль-Джуфра, приводя соответствие длины ангаров на территории авиабазы с длиной самого истребителя. То, что ангары могут использоваться для самолетов меньшего размера или для другой техники, не учитывается авторами доклада. Кроме того, сомнение вызывает точность вычислений, сделанных на основе спутниковых снимков.

Согласно еще одному обвинению, Россия якобы использует воздушный мост между российской авиабазой Хмеймим в Сирии и Восточной Ливией для переброски грузов (Дополнение А к Приложению 55). В качестве доказательства указано, что некие грузовые самолеты запрашивали снижения высоты полета, так как были максимально нагружены. Информация об этом основана на переговорах между российским бортом и Службой контроля воздушного пространства Кипра. В докладе утверждается, что эти данные были предоставлены ООН в особом порядке. Сделанный нами проверочный запрос оказался проигнорирован.
С одной стороны, достоверность таких данных вызывает сомнение, с другой, даже если это могло бы быть подтверждено, непонятно каким образом это доказывает нарушение эмбарго.

В качестве подтверждения нахождения принадлежащих МО РФ грузовых самолетов ИЛ-76 и Ту-154 на авиабазе аль-Хадим в Ливии используются низкокачественные снимки неопределенных самолетов из анонимного твиттер-аккаунта.

По данным снимкам невозможно определить тип самолетов, а данные об их предположительных рейсах, указанные на этой картинке, никаким образом не могут быть проверены. При условии, что в докладе упомянуты десятки перелетов на протяжении нескольких лет, наличие такой фотографии в качестве доказательства ставит под сомнение все изложенные в тексте обвинения о наличии развитой системы логистики.

БронетрансПортеры и танки

Согласно приложению 62 в Ливии в нарушение эмбарго находится колесный бронетранспортер Урал-432007-0111-31. В качестве подтверждения данного обвинения приводятся три снимка по которым не представляется возможным достоверно установить место, где они были сделаны.

Например, на фотографии, якобы сделанной в Ливии, запечатлена машина без каких-либо опознавательных знаков, без людей в кадре, на фоне пейзажа, который невозможно отнести к какой-то конкретной стране, тем более к какой-либо точной географической локации.

Для сопоставления и, предположительно, отвлечения внимания читателя, использован низкокачественный снимок военной техники, сделанный в Центральноафриканской республике (ЦАР), что никаким образом не подтверждает указанные в тексте данные.
Более того, источники снимков вызывают сомнения в связи со своей ангажированностью: анонимный аккаунт в «Твиттер», анонимная публичная страница в «Телеграм» и антироссийское издание «Новая Газета». Глубокий анализ данных первоисточников не позволил нашей редакции получить дополнительные подтверждения этих обвинений.

В Приложении 63 утверждается, что якобы в распоряжении ЧВК имеется бронемашина Тигр-М MIC VPK.
«Изображение почти наверняка бронемашины «Тигр-М» в Сурьяте, на главном маршруте снабжения (MSR) от Бани Валид до авиабазы Аль-Джуфра», — написано в тексте.
Несмотря на все наши попытки, установить место съемки представленных фотографий не представляется возможным. Никаких подтверждений того, что она имеет отношение к Ливии нет.

Внимание на себя обращает попытка подтвердить тип машины на представленном снимке. Среди сравниваемых деталей: типовые дуги багажника, «кенгурятник» (сильно срезан на одном из снимков) и задняя дверь (видна лишь на одном снимке и сопоставляется со схемой).

В перечне источников фотографий указаны два анонимных аккаунта в «Твиттер», ФИО некоего человека с данными «Витай В Кузьмин», без какой-либо дополнительной информации относительно происхождения снимка, а также ссылка на тематический ресурс без информации о конкретных процитированных материалах (ссылка неактивна).
Все это свидетельствует о том, что данная фотография с высокой вероятностью была «вброшена» и использована экспертами либо по злому умыслу, либо из-за низкого качества анализа материалов.

В Приложении 64 доказательства еще менее убедительны. В данном пункте говорится о том, что в распоряжении ЧВК в Ливии находится модернизированный ОБТ Т-62. Текст доклада сообщает о следующем:
«Изображения из целого ряда источников показывают некоторые вариации основных боевых танков Т-62 (ОБТ), захваченных ПНС у сил Хафтара. …

…Не исключено, что это некоторые из 13 Т-62 ОБТ, которые, как сообщается, были обслужены или капитально отремонтированы ремонтной бригадой «ЧВК Вагнер» в период между 17 октября 2019 г. и 12 марта 2020 г.».
Таким образом, обвинения сводятся к гипотетической возможной модернизации техники.

На приложенных снимках показана техника в неопределенных местах и указано на некие конструктивные изменения. Почему данные танки имеют отношения к ситуации в Ливии и почему указанные конструктивные особенности указывают на участие России достоверно не объясняется.

Как обычно источниками снимков являются твиттер-аккаунты, а также ссылка на тематический ресурс без информации о конкретных материалах, которые были процитированы (ссылка неактивна).

Некие мины

Приложение 65 должно подтверждать наличие в распоряжении Ливийской национальной армии и использование ей мин-ловушек с неизвлекаемым замыкателем ML-8. В качестве основания для обвинения России указано, что она является их страной производителем:
«…Группа определила по снимкам, что этими минами-ловушками являются ML-8 с неизвлекаемым замыкателем, спроектированные и изготовленные Российской Федерацией».

Сразу же обращает внимание тот факт, что в качестве источника снимков указан конфиденциальный источник (предположительно фотографии были переданы напрямую экспертам) и ссылка, которой невозможно воспользоваться. Это объясняет то, что для подтверждения используются фотографии неких мин, которые могут быть вообще не связаны с Ливией. Конкретные координаты мест, где «якобы» были найдены данные мины составители доклада не приводят.

Можно предложить, что эти снимки могли быть сделаны в любой стране и переданы «источником» экспертам в качестве «найденных в Ливии».
Таким образом, это не является доказательством поставок Россией мин в Ливию.
В продолжение бездоказательных обвинений в Приложении 67 говорится о наличии в распоряжении ЧВК и использовании противопехотной мины PMN-2 (APM).



Аргументация экспертов схожа, но здесь приведены еще более несостоятельные доводы. В качестве доказательной базы указывается, что мина PMN-2 до некоторого времени не состояла на вооружении ЛНА, а потом стала использоваться. Других причин, по которым данный, якобы обнаруженный в Ливии предмет соотносится с Россией, не приведено.
Приложение 70 сообщает о наличии в распоряжении «ЧВК Вагнер» и использовании противопехотной мины POM-2R (APM), но в данном обвинении к стандартному перечню конфиденциальных источников авторы добавили ссылку на анонимный форум, анализ которого показывает, что он является сообществом людей интересующихся военной тематикой, но часто не являющихся профессионалами. Кроме того, на форуме распространены «подколы» и «тролинг». Каким образом данный ресурс попал в список доверенных источников для принятия решений международного значения, остается неизвестным.



Важно отметить, что авторы доклада прямо указывают, что не отправляли России запрос на отслеживание взрывного устройства данного типа. Факт того, что устройство принадлежит «ЧВК Вагнер», устанавливается на основе того, что данное устройство якобы до некоторого времени отсутствовало на вооружении ЛНА (данный метод аргументации несколько раз используется экспертами).
Приведенные в тексте мнения никаким образом не являются доказательством поставок Россией мин в Ливию. Более того — не подтверждают факт их нахождения или использования на территории страны.

Официальные встречи

В докладе указано о контактах между Маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и российским бизнесменом Евгением Пригожиным (Приложение 77, Пункт B).


В качестве подтверждения используются снимки мероприятия, на котором присутствуют оба этих человека, сделанные в Москве.

Вызывает удивление, что эта публичная информация использована для подтверждения данных обвинений. Бизнесмен Евгений Пригожин действительно был на встрече с ливийским маршалом Халифой Хафтаром в Министерстве обороны Российской Федерации в 2019 году, в связи с тем, что занимался организацией официального обеда. Об этом сказано в самой статье издания «РИА Новости» содержащей фотоматериалы, на которые и ссылаются эксперты.

Соцсети и ремонтные бригады

«Основные связи между ЛНА и российскими ЧВК поддерживаются через полковника Халифу Абу Шейгара. 30.01.2020 он подтвердил, что русские обеспечивают починку военной техники, но по остальным запросам сослался на штаб командования ЛНА», — указано в тексте доклада.
Это заявление разоблачалось еще год назад, когда в 2020 году полковнику ЛНА Халифе Абу Шейгару был направлен запрос о достоверности представленной информации в параграфе 7 доклада экспертов ООН о присутствии российских ремонтников в Ливии. Полковник Абу Шейгар отрицает, что с ним связывались эксперты или журналисты, и он никогда не сообщал о выполнении россиянами указанных работ. Подтверждений данной информации позже так и не появилось.

Часть обвинений касается проведения информационных операций и сообщается, что:
«ЧВК использовала интенсивную медиа-кампанию для поддержки Халифы Хафтара. Соцсети начали использоваться в конце 2018 г. Они продвигали основную идею: «Только Халифа Хафтар может обеспечить безопасность и мир в Ливии». 30.10.2019 г. Facebook заблокировал сеть страниц, связанных с Евгением Пригожиным, всего 468 страниц».
Данное обвинение основано на информации Центра интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory), но если изучить отчеты, которые он публикует, то выяснится, что никаких фактических подтверждений отношения заблокированных страниц к России — нет. Отсутствуют доказательства того, что менеджеры соцсетей управляли страницами из РФ или имели к ним отношение. В докладах Центра указано, что основой, на которой базируются данные обвинения, является информация, переданная ангажированным Центром «Досье», которая базируется на сфабрикованных данных. Facebook в своих докладах также подтверждал, что не имеет однозначного подтверждения связи данных информационных ресурсов и Российской Федерации.

Некоторые другие обвинения также основаны исключительно на данных, полученных от проектов, связанных с Михаилом Ходорковским и ранее уже опровергались. Например, говорится, что:
«С 17.10.2018 и 12.03.2019 ремонтная бригада «ЧВК Вагнер», состоящая из 23 человек, была развернута в Ливии, чтобы обслуживать более 500 бронированных машин и полевой артиллерии ЛНА».
Данный материал, где упоминаются «ремонтники ЧВК» и «более 500 бронированных машин», был опровергнут еще в 2020 году. Было выявлено, что «доказательства» и «справки» были нарисованы графическим дизайнером Андреем Константиновым.

Упомянутая «справка по работе ремонтной бригады из РФ в Ливии» делалась на основе чисел, придуманных Баданиным, а затем нарисована.

Лагерь посреди пустыни

В еще одном пункте доклада на основе данных от Центра «Досье» сообщается о существовании тренировочного лагеря «ЧВК Вагнер» в Джабль Нукка (Приложение 77, Пункт H «Тренировка после развертывания»). Данное обвинение может вызвать удивление у любого сколько-нибудь компетентного читателя, в связи с тем, что положение якобы существующих тренировочных лагерей представляет собой произвольно сделанную карту с отметкой на малообитаемом юге Ливии. Опрошенные нами военные эксперты указывают на то, что организация обучения на таком удалении от коммуникаций и инфраструктуры была бы крайне нерациональной.
Снимки от 03.11.2019 и 08.01.2020, на которых якобы изображен тренировочный лагерь, демонстрируют несколько автомобилей, среди груды камней и песка.




Каким образом эксперты ООН пришли к выводу, что это является тренировочным лагерем – неизвестно. Даже если указанная локация верна, то с высокой долей вероятности на ней изображена одна из групп вооруженной чадской оппозиции, которые часто пересекают границу Чада и Ливии.

Допущения источников

Экспертная группа сама ставит свои выводы под сомнение, например, они прямо признают, что им не удалось установить конкретный АН-26, на котором, по заявлению ООН, была доставлена и развернута тренировочная команда. Кроме того, грузовые самолеты типа АН-26 закупались Ливией долгое время и продолжают эксплуатироваться.

В перечислении якобы боевых операций (на земле) указан перечень заявлений о присутствии контингента «ЧВК Вагнер» на территории Ливии (Приложение 77, Пункт I.):
«21. 12.09.2019 медиа-источники сообщили, что около 300 бойцов «ЧВК Вагнер» находятся в Ливии для поддержки сил ЛНА. 25.09.2019 медиа-источники сообщили о 100 бойцах для подкрепления текущей операции.

22. У экспертов есть данные о 122 бойцах «ЧВК Вагнер», которые с высокой долей вероятности действовали или действуют в Ливии. Сообщается о 39 снайперах. Открытые источники подтверждают, что на передовой использовались российские снайперы. Также есть данные о 83 бойцах из Первой компании атаки и разведки «ЧВК Вагнер».
Для подтверждения данных обвинений экспертная группа ссылается на публикации в СМИ, не имеющие каких-либо фото- или видео подтверждений.
Изучение данных публикаций показывает, что в качестве «надежных источников» приводятся анонимные твиттер-аккаунты и аккаунты пропагандистских информационных агентств, аффилированных с Правительством национального согласия Ливии, обвинявших ЛНА в использовании наемников в качестве главного инструмента в своей информационной войне.
В следующем пункте, в качестве примера расположения бойцов российских ЧВК в Ливии (сентябрь 2019 — декабрь 2020), в докладе приводится карта с обозначениями предполагаемой дислокации бойцов, вычисленной на основании публикаций на подобных аккаунтах в «Твиттер».

Фотографии «российских наемников» в южном Триполи, вошедшие в доклад, были размещены на про-ПНС аккаунтах, что подтверждают водные знаки на фото. Нет ни подтверждений, что на данных фотографиях представлены реальные «российские наемники», ни того, что данные фотографии сделаны в указанной местности.
Информация о том, что бойцы российских ЧВК располагаются на военной базе, сообщается про-ПНС источниками, проводившими целенаправленную кампанию по дискредитации Халифы Хафтара и ЛНА. Например, за бойцов «ЧВК Вагнер» неоднократно выдавали военных корреспондентов или использовали фотографии россиян, сделанные в других регионах, например, в Сирии.

Оружие, которым не пользовались

В Приложении 77 дается информация об оружии, используемом «ЧВК Вагнер» на территории Ливии. Указано, что:
«Оружие, захваченное ПНС не использовалось в Ливии, однако оно типично для «ЧВК Вагнер» в других местах: на востоке Украины и в Сирии».
Как признают сами эксперты ООН, оружие, якобы захваченное бойцами ПНС и принадлежащее «ЧВК Вагнер», не использовалось в боестолкновениях на территории Ливии ни одной из сторон. По представленным в докладе фото невозможно объективно установить место, в котором были сделаны данные фотографии.
В отчете также приводится изображение карты неких защитных позиций на юге Триполи, составленной на русском языке, как бы подтверждая расположение части российских бойцов в этих районах. Однако в докладе не приводится ни источник, предоставивший данную карту, ни обстоятельства, при которой она была получена. В связи с этим, утверждение, что фотография рисунка с надписями на русском может быть свидетельством наличия значительного количества бойцов ЧВК в Триполи, фактически может дискредитировать всю работу экспертов по сбору информации.

Статьи не существует

Указанный в данном докладе «Бэкграунд организации «ЧВК Вагнер» должен содержать данные о ее структуре, численности, командовании и т.д. Информация базируется на данных российских оппозиционных СМИ и на антироссийских ресурсах, таких как издание «Медуза». Указанная в докладе ссылка на статью последней ведет к ошибке 404 (статьи не существует). Судя по всему, из-за такой плохой проверки исходных данных, в докладе в качестве одного из руководителей указан Советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Жертвы домыслов

Указанная в докладе информация о жертвах среди россиян в Ливии основана исключительно на домыслах и оперативно опровергалась. В качестве подтверждения приводятся открытые источники и публикации в социальных сетях. Выглядит абсурдным, что среди дат, в которые силы «ЧВК Вагнер» якобы несли потери на территории Ливии, фигурируют предшествующие заявленной в отчете дате прибытия сил ЧВК в страну.

Открытыми источниками опровергаются упоминания отдельных людей. Например:
«Среди жертв авианалета 23.09.2019 командир «ЧВК Вагнер» Александр Сергеевич Кузнецов (Ратибор)». (Приложение 77. Раздел L.)
Но данный человек еще 2 года назад разоблачил этот вброс. В октябре 2019 года его сестра написала на своей странице «ВКонтакте»:
Пока некоторые пишут, что мой брат в тяжелом состоянии лежит в реанимации, мы вместе, в отличном и добром здравии проводим отпуск дома».

К посту девушка приложила совместные с ним фотографии.

Оппозиционные СМИ, разгонявшие фейк, после публикации этого опровержения, отказались от продвижения данной темы в связи с очевидной ошибкой. Наличие упоминания ранения Кузнецова в данном докладе в очередной раз ставит под сомнение компетентность экспертов.
Далее в списке якобы подтвержденных погибших бойцов «ЧВК Вагнер» дан перечень из нескольких людей, который был опубликован изданием «Медуза» (дополнение G). Среди них указан Вадим Бекшенев, который обсуждался осенью 2019 года. 25 сентября 2019 года в арабских аккаунтах Twitter появилась информация о россиянах на территории Ливии. Тогда сообщалось о некоем Вадиме Бекшеневе и его документах, которые якобы принадлежали ему. Публикации активно продвигались в арабском сегменте интернета и были вброшены в антироссийские СМИ.

Наша редакция тогда установила личность этого человека и некоторых его близких. Его жена оперативно ответила журналистам: «Достали писать, Вадим в России». О том, что данный человек находится в РФ и с ним все в порядке, свидетельствовал статус жены в личном аккаунте, где она сообщает, что с ее мужем все хорошо. После общения с журналистами женщина опубликовала в своем аккаунте в «Одноклассниках» видео, где заявила, что ее супруг отдыхает в санатории «Горячий ключ» под Краснодаром.

Информация о смерти другого якобы погибшего в Ливии человека, некого Владимира Скопинова впервые появилась 29 января текущего года в группе «Мемориал героев ЛНР|ДНР» в социальной сети «ВКонтакте», но подтверждена так и не была. Далее статья о мнимом присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии была опубликована российской «Новой газетой» во вторник, 16 июня. В ней говорится, что на территории североафриканского государства якобы погиб гражданин РФ Владимир Скопинов. Позднее у российских журналистов появились факты, указывающие на то, что данная статья была опубликована по требованию от куратора оппозиционных СМИ, действующем в интересах иностранных спецслужб.
Данные обвинения продвигаются исключительно на антироссийский средствах массовой информации. За все время кризиса в Ливии и информационной кампании по очернению России, ни тел, ни каких-либо заявлений родственников якобы погибших людей не появлялось.
Таким образом, после детального разбора экспертного доклада ООН по ситуации в Ливии мы установили множество причин, по которым доклад не может считаться объективным.
Основой исследования стали материалы из социальных сетей и ангажированных ресурсов в СМИ. В ходе расследования было выявлено, что часть материалов – фейки, намеренно акцентирующие внимание только на тех фактах, которые соответствуют генеральной повестке ООН и направленны исключительно на дискредитацию России.