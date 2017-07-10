Данное обвинение основано на информации Центра интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory
), но если изучить отчеты, которые он публикует, то выяснится, что никаких фактических подтверждений отношения заблокированных страниц к России — нет. Отсутствуют доказательства того, что менеджеры соцсетей управляли страницами из РФ или имели к ним отношение. В докладах Центра указано, что основой, на которой базируются данные обвинения, является информация, переданная ангажированным Центром «Досье», которая базируется на сфабрикованных данных
. Facebook в своих докладах также подтверждал, что не имеет однозначного подтверждения связи данных информационных ресурсов и Российской Федерации.
Некоторые другие обвинения также основаны исключительно на данных, полученных от проектов, связанных с Михаилом Ходорковским
и ранее уже опровергались. Например, говорится, что: