В качестве подтверждения обвинений приводится спутниковый снимок с сирийской авиабазы Хмеймим, с расположенными на ней МИГ-29, якобы данные самолеты позже были доставлены в Ливию. Но на снимках зафиксированы самолеты другой модели, в связи с тем, что у МИГ-29 не меняется геометрия крыла.



Кроме того, авторы доклада связывают отсутствие через некоторое время самолетов «МиГ-29А» на спутниковых снимках взлетно-посадочной полосы российской авиабазы Хмеймим с переброской их в Ливию. Очевидно, что это является безосновательным предположением и подгонкой фактов.

