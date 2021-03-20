Причудливые узоры на берегах сибирской реки озадачили американских ученых

Вашингтон, 20 марта. NASA опубликовало снимки реки Мархи, расположенной в Якутии. Они вызвали серьезное обсуждение в научном сообществе.

Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8 сделал снимки арктической части Сибири. На них изображена река Марха, протекающая на территории Якутии. Необычные узоры на ее берегах вызвали широкое обсуждение среди ученых, сообщает РИА Новости.

На изображении можно четко различить узкие спиралевидные линии. Как отмечают в NASA, этот узор изменяется в зависимости от времени года, а наиболее заметным он является зимой. Сотрудник Геологической службы США Томас Крэффорд считает, что их образование связано с эрозией почвы. В свою очередь ученые NASA заявили, что образование крупных спиралей вряд ли связано с сезонным оттаиванием и замерзанием почв и что реальная причина им не известна.

Заместитель директора по науке Института земной коры РАН Алексей Иванов озвучил свою версию образования необычных линий. По его мнению, этому поспособствовала древняя вулканическая активность.

«В этой части Сибири 250 миллионов лет назад часто извергались так называемые щитовые вулканы. Лава растекалась очень далеко, поток за потоком. Со временем из-за выветривания сформировался такой ступенчатый рельеф. В геологии это называют траппами — от шведского слова со значением «лестница». Каждая полоса на снимке — граница одного или нескольких лавовых потоков», — считает Иванов.

Траппы — не уникальное для России явление. Они встречаются в Индии и южноамериканской провинции Парана.

Ранее сообщалось, что ученые Европейского космического агентства раскрыли тайну образования гигантского облака на Марсе, появившегося на снимках планеты. Оно возникает каждый день до рассвета в западной части вулкана Арсия.