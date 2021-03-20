Bloomberg: в России появится новый миллиардер

Москва, 20 марта. Список самых богатых людей мира может дополниться еще одним россиянином, передает Bloomberg. Речь идет об основателе стартапа Arrival Денисе Свердлове.

Корпорация Arrival была основана в 2015 году. Контрольный пакет принадлежит Свердлову, ранее занимавшему должность генерального директора Yota Group. Штаб-квартира находится в Великобритании. Также есть офисы в США, ФРГ, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Компания разрабатывает технологии для электромобилей.

В настоящее время стоимость Arrival оценивается в 15,3 млрд долларов. При этом производство на предприятии еще не запущено, его начало запланировано на второй квартал 2021 года, передает NEWS.ru.

Компания объявила о своем намерении провести листинг на бирже Nasdaq в прошлом году. Однако организация отказалась от традиционного публичного размещения акций (IPO), объявив о своем решении объединиться с Special Purpose Acquisition Company (SPAC) для выхода на биржу. Капитал Свердлова, контролирующего большую часть бумаг Arrival, на момент закрытия сделки составит 11,7 млрд долларов.

Бизнесмен и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков ранее рассказал, кто войдет в тройку крупнейших российских миллиардеров в будущем. По его словам, молодые предприниматели из IT-сферы скоро придут на смену олигархам 1990-х годов.