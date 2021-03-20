Ефим Шифрин прокомментировал публикацию о его разводе

Москва, 20 марта. Звезда юмористического шоу «Аншлаг» Ефим Шифрин прокомментировал новость о его разводе, появившуюся в СМИ много лет назад.

Артист стал гостем нового выпуска передачи «Привет, Андрей!», приуроченного к грядущему юбилею юмориста. 25 марта актеру исполнится 65 лет.

Во время шоу ведущий Андрей Малахов показал Шифрину архивный материал 1993 года, опубликованный в одной из газет. Статья под заголовком «Хлебосольный холостяк» рассказывала, что после развода с женой юморист отправился на отдых в Арабские Эмираты.

«Где вы это находите?! Я каждый день нахожу о себе такое в интернете...» — прокомментировал публикацию удивленный Шифрин.

Андрей Малахов напомнил гостю, что это материал 1993 года. В ответ артист заявил телеведущему, что журналисты с тех пор не изменились.

Сейчас Ефим Шифрин не женат, детей у артиста нет. Отсутствие наследников не помешало актеру написать детскую книгу под названием «Я большая панда». Юморист даже сравнивал себя с известным сказочником Гансом Христианом Андерсеном, который тоже не стал отцом. Шифрин не страдает то того, что у него нет детей, поскольку у актера очень большая семья.