Дерипаска дал совет ЦБ, как побороть инфляцию

Москва, 20 марта. Инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку.

Он считает, что денежно-кредитная политика регулятора должна поменяться. По словам предпринимателя, доходы в России практически не растут, поэтому для развития экономики нужны конкретные меры.

Дерипаска предложил активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость железнодорожных и авиабилетов. Он также считает нужным реструктурировать основные монополии и создать конкурентную среду для снижения цен на ряд основных услуг, включая связь, электричество и ЖКХ.

Но для этого, как подчеркнул бизнесмен, нужны инвестиции. При этом вкладывать деньги в предприятия, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%, мало кто захочет, считает Дерипаска.

Накануне Банк России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5%. Как скажется решение ЦБ на гражданах и бизнесе ранее рассказала эксперт компании INV Анастасия Тарасова.