Аналитики подсчитали, кто из иностранцев чаще всего берет ипотеку в РФ

Москва, 20 марта. Граждане Белоруссии, Украины и Казахстана чаще других иностранцев оформляют ипотечный кредит в России. Об этом свидетельствуют данные исследования «Райффайзенбанка».

Средняя сумма займа, взятого в РФ клиентом-иностранцем, составляет около 4 млн рублей. В первую десятку ипотечных клиентов по частоте выдач также вошли представители Великобритании, Франции и Германии.

Что касается суммы кредита, то на первом месте оказались жители Франции, чей средний ипотечный кредит составляет 16 млн рублей. Вторую строчку заняли граждане Китая со средней суммой займа в 14,7 млн рублей. Заключили тройку лидеров англичане с ипотекой в размере 11 млн рублей. Наименьшая сумма среднего ипотечного кредита была выявлена среди граждан Казахстана — 3,9 млн рублей.

Почти 2% всех ипотечных выдач банка приходится на иностранцев, отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзенбанка» Алексей Крамарский.

Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с «ФедералПресс» ранее расскзала о рисках программы льготной ипотеки для российского рынка.