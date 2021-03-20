Исследование опровергло распространенное мнение о безопасности сушилок для рук

Москва, 20 марта. Воздушные сушилки считаются самыми эффективными и безопасными для предотвращения загрязнений на вымытых руках, но ученые опровергли этот факт.

Оставшиеся после мытья рук микробы могут распространяться на одежду и в результате переносить бактерии на другие поверхности. Специалисты подчеркнули, что даже среди медицинских работников около 60% не моют руки достаточно тщательно.

Во время эксперимента добровольцы дезинфицировали руки специальным средством на 70% спирте, а затем окунули их в вирусный «раствор», стряхнули и высушили на воздушной сушилке или с помощью бумажных полотенец. Перед началом испытания все участники надели фартуки, чтобы отследить перемещение бактерий. В последствии оказалось, что люди, воспользовавшиеся сушилкой, в десять раз больше оставляют грязи.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков порекомендовал обеззараживать воздух с помощью специальной техники или лука. Овощ содержит природные фитонциды.