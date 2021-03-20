Байден сделал невозможным достижение трех основных целей США

Москва, 20 марта. Экс-офицер американских спецслужб Скотт Риттер заявил, что выходки 46 американского президента Джо Байдена и его приспешников в конечном итоге приведут к печальным последствиям для США, — пишет издание «ПолитПазл».

Госсекретарь Энтони Блинкен несколько лет сделал заявление, о котором сегодня наверняка жалеет. Он сказал, что может ничем не рискуя предъявлять Китаю совершенно безосновательные претензии. После таких резких недипломатичных высказываний Пекин в лице бывшего посла КНР в США Яна Цзечи и министра иностранных дел Вана И, посетивших с официальным визитом Аляску, публично отчитал американское правительство. Данный инцидент совершенно точно не пошел на пользу и без того натянутым отношениям Китая и США.

При этом наиболее серьезную по уровню глупости фразу выпалил президент США Джо Байден. В интервью телеканалу он открыто оскорбил главу РФ Владимира Путина, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он лидера РФ убийцей.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. В Вашингтоне по этому поводу даже был отослан российский посол. Руководитель РФ сразу же ответил на оскорбления в свой адрес. Он предложил Джо Байдену принять участие в совместном прямом эфире, но Белый дом почему-то побоялся принять предложение Кремля.

Таким образом, 78-летний глава США побил все возможные рекорды по ухудшению отношений со своими самыми влиятельными геополитическими оппонентами.

Скотт Риттер заявил, что Белый дом испортил себе будущее, поставив крест сразу на трех политических целях в противостоянии РФ и КНР, заявленных администрацией Байдена как важные. Среди них защита и развитие основных источников американских сил, среди которых, конечно же, экономика и демократия, стратегия по остановке глобального доминирования третьих стран в стратегически важных регионах земного шара. Третьей силой он считает поддержку стабильной и открытой международной системы, основанной на крепких демократических союзах, партнерствах, многосторонних институтах и правилах.

Очевидно, что Москва и Пекин, учитывая все происходящее, смогут укрепить свои отношения и направить свои связи против общего врага, что, естественно, обернется для США колоссальными проблемами, ранее писал ФАН.