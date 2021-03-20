Самое опасное место Бенгази: как ливийские врачи борются с COVID-19

В мире не осталось страны, которую бы не затронула пандемия коронавируса, и Ливия не исключение. Корреспонденты ФАН побывали в главном Медицинском центре северо-восточного города и узнали, как врачи справляются с одной из самых страшных болезней современности.

В Медицинском центре для пациентов с коронавирусом выделено здание, названное «Корпусом Надежды». Оно вмещает около 300 коек, 37 из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Это крупнейший изоляционный центр в Киренаике.

Генеральный директор учреждения доктор Фатхия Саид Аль-Арифи рассказала, что с момента регистрации в Бенгази первого случая COVID-19, в мае 2020 года, силами врачей проведено 32 845 тестов и выявлено 4433 заразившихся. За восемь месяцев работы госпитализировано 1988 человек, 1404 удалось спасти. Инфицированных везут со всего Востока Ливии, иногда даже из Сирта.

По наблюдениям местных докторов, пик заболеваемости пришелся на август 2020 года, тогда в центр попало 324 пациента. Женщин вирус поражал чаще мужчин, около трети летальных случаев регистрировали среди поступивших в возрасте от 21 года до 55 лет. В первом квартале 2021-го смертность растет из-за патологий и эпидемиологических изменений.

Медики взаимодействуют со Всемирной организацией здравоохранения, в Бенгази разработан особый протокол лечения в соответствии с рекомендациями международных специалистов. ВОЗ помогает оборудованием для лаборатории, однако этого не хватает. Работа международного медицинского органа ведется через Национальный центр болезней, штаб-квартира которого располагается в Триполи. Туда и доставляют оборудование, а снабжение востока страны происходит по остаточному принципу. Медики рассчитывают, что после появления нового правительства ситуация изменится к лучшему.

«Мы надеемся, что ливийское государство предоставит вакцину как можно скорее, чтобы мы могли бороться с эпидемией верным способом, как и другие государства. Я надеюсь, что наша страна сможет напрямую связываться с дружественными государствами, чтобы получить лекарство от коронавируса и противостоять этой пандемии. И мы желаем выздоровления всем, независимо от того, находятся ли они в Ливии или за границей», — заявила доктор Фатхия Саид Аль-Арифи.

В силу того, что в Медицинский центр Бенгази везут заболевших со всей Киренаики, работы у врачей много. Размещение осуществляется в соответствии с протоколом Консультативного медицинского комитета, специально сформированного в марте 2020 года. При подозрении на коронавирус пациента обследуют, а при подтверждении кладут в стационар. Есть отделения для мужчин, женщин и детей. В тяжелых случаях инфицированный отправляется на интенсивную терапию или в реанимацию.

Заболевшим предоставляется вся необходимая помощь, в том числе при осложнениях и сопутствующих недугах. Предусмотрены отдельные акушерские и гинекологические кабинеты для приема родов у заразившихся COVID-19 женщин.

Несмотря на нехватку кислорода для аппаратов ИВЛ и средств защиты, ливийские врачи продолжают бороться за жизни людей и очень надеются на скорейшее изменение ситуации. Появление новых государственных институтов и централизованной власти поможет проконтролировать, чтобы помощь от международного сообщества распределялась равномерно, а также принять решение по выбору вакцины.