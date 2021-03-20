В Сети появилось фото нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6

Москва, 20 марта. Компания Xiaomi готовится выпустить свой новый фитнес-браслет Mi Band 6. В Сети уже начали появляться подробности об устройстве, а недавно стало доступно фото новинки.

Официальный снимок от производителя обнаружили в декларации соответствия, которые направил в ЕС представитель компании Huami. В документе было приложено «живое» изображение фитнес-трекера, лежащего рядом с магнитным зарядным кабелем.

В декларации название модели указали как «XMSH15HM», которое уже ранее связывали с Mi Band 6. При этом модель обладает удивительным сходством со своим предшественником Mi Band 5, хотя у новинки этого года ожидается дисплей побольше.

Наряду с этим в документе не раскрываются существенные подробности о браслете, например, характеристики или его стоимость. Однако декларация свидетельствует о том, что дата выхода продукта на рынок может состояться раньше ожидаемого.

Ранее в Сети появилась информация о новом флагманском смартфоне Xiaomi, который может получить название Mi Mix 4 Pro Max или Mi Mix Fold. Телефон претендует на то, чтобы стать самым доступным устройством с гибким экраном.