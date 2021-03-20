В Military Watch рассказали о целях стратегических бомбардировщиков ВВС США в Арктике

Вашингтон, 20 марта. Военные ВВС США провели демонстрацию силы в Арктике, отправив в регион бомбардировщиков B-2 Spirit, считают обозреватели американского издания Military Watch.

В публикации говорится, что США настроены на подготовку к «арктической войне», а потому после первого в истории приземления бомбардировщика B-1B за Полярным кругом и развертывания четырех таких самолетов в Норвегии, ВВС направила в регион стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Как передает «ПолитРоссия», данную операцию в Вашингтоне назвали «дальней интеграцией на Крайнем Севере».

Заместитель командующего Военно-воздушными силами США в Европе генерал-лейтенант Стивен Бэшем указал, что миссии бомбардировочной оперативной группы важны для поддержания американской глобальной конкурентоспособности. Он указал, что на сегодняшний день трудно переоценить возможность тренироваться в уникальных условиях.

При этом обозреватели издания подчеркнули, что очередная демонстрация военной мощи США в Арктике была направлена на Россию. Вашингтон довольно обеспокоен теми силами, которыми обладает Москва в Арктике. Это и системы ПВО, такие как С-400, «Тор» и «Панцирь», и ударные истребители Су-34 с тяжелыми перехватчиками МиГ-31.

При этом ранее американский обозреватель The Washington Times отмечал, армия США пытается установить господство в Арктике и собирается «бороться с наглой Россией и амбициозным Китаем». Также INFOX передает мнение экспертов, согласно которому Соединенные Штаты хотят отобрать у России Северный морской путь.