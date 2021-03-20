Кабмин утвердил применение СЗПК в нефтепереработке

Москва, 20 марта. Правительство России утвердило список установок по производству жидкого топлива для использования соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в нефтепереработке.

Решение привлечет дополнительно 200 млрд рублей в нефтепереработку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе указан перечень установок по производству жидкого топлива, в отношении которых будет действовать механизм СЗПК. К ним относятся агрегаты крекинга, риформинга, замедленного коксования, очистки нафты и керосина, изомеризации бензина и депарафинизации, передает ТАСС.

Компании смогут инвестировать в проекты по глубокой переработке нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, целью которых является улучшение бизнес-климата, а также создание предсказуемых условий для реализации инвестпроектов.

Закон «О защите и поощрении капиталовложений», который ввел механизм СЗПК, был принят в апреле прошлого года и предусматривает так называемую стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее оценивал сокращение инвестиций в основной капитал России по итогам минувшего года на уровне 4,3%. По его словам, снижение капитальных вложений в стране оказалось более незначительным, чем предполагалось в официальных макроэкономических прогнозах.

В России появились риски повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом заявили в отчете Счетной палаты за 2020 год, пишет «ФедералПресс».