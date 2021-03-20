Дивидендная доходность акций в России оказалась одной из самых высоких в мире

Москва, 20 марта. Статистическими данными о высокой дивидендной доходности ценных бумаг в России поделились эксперты.

Аналитики «ВТБ Капитал» провели исследование, согласно которому компании из России оказались в списке лидеров развивающихся стран по дивидендной доходности. Об этом сообщает РБК.

Прогнозируется, что уровень доходности будет составлять около 8% в этом и следующем году. Согласно расстановке позиций в рейтинге, Россия уступила место Пакистану, но обогнала Грецию и Чехию.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин считает, что высокий уровень доходности является существенным фактором инвестиционной привлекательности отечественного рынка. Всего аналитики изучили доходность бумаг 27 государств, основываясь на прогнозе Bloomberg. Согласно презентации главного стратега «ВТБ Капитала», показатель России находится на уровне 7,95%. Данные цифры будут актуальны в течение 12 месяцев.