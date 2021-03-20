Перепись музейных котов: Где можно увидеть и погладить пушистых любимцев публики

К концу этой весны в Санкт-Петербурге закончится перепись музейных котов. По ее результатам мы узнаем, сколько пушистых обитает в культурных учреждениях города.

Организовал кампанию созданный не так давно Союз музейных котов, учрежденный Эрмитажем совместно с проектом «Республика кошек». О создании первой в России подобной организации ФАН писал ранее.

Собственно, первой инициативой профсоюза хвостатых стала попытка легализовать положение музейный котов и кошек. Вопрос проживания животных в учреждениях и организациях, для этого не предназначенных, достаточно сложен и неоднозначен. Этот момент может нарушить санитарно-эпидемиологические требования, и тогда администрации музея или дома культуры придется непросто. Однако в главном музее страны — Эрмитаже — кошачьи уже обосновались вполне законно и стали узнаваемым брендом не только учреждения, но и всего Петербурга.

История эрмитажных котов началась во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. В 1745 году она повелела привезти из Казанской губернии ловких охотников за крыс, чтобы решить насущный вопрос. Однако коты не сразу оказались в Зимнем дворце — в подвал монументального строения их переселила уже Екатерина II. Они там жили припеваючи вплоть до блокады Ленинграда: как и многих пушистых собратьев, котов постигла участь быть съеденными. Неудивительно, что после Великой Отечественной войны музей кишил полчищами мышей и крыс. И Эрмитаж снова наполнился хвостатыми охранниками, однако свои обязанности они перестали выполнять с семидесятых годов, ведь в учреждении появились специальные системы, препятствующие проникновению грызунов.

О том, что сотрудники солидного культурного учреждения продолжают заботиться о живущих в подвале котах, Эрмитаж рассказал всего несколько лет назад. За это время феномен получил известность как внутри страны, так и за ее пределами. А неравнодушные любители кошек и искусства помогают команде музея с содержанием котов. Так, недавно стало известно, что французский меценат завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро. О реакции на новость музыканта Юрия Антонова, известного своей любовью к кошкам, ФАН сообщал в конце февраля.

Пока продолжается перепись музейных котов, мы решили вспомнить, где еще в Петербурге можно посмотреть и погладить хвостатых животных.

Первое очевидное место — Музей кошки, где можно сполна насладиться общением с пушистыми зверями. Однако за удовольствием придется ехать в город Всеволожск. В пределах Петербурга же можно попасть в филиал музея — уникальное пространство «Республика кошек и котов». Это крупнейшее котокафе Европы, где для каждого гостя найдется умилительный компаньон.

Еще одно интересное место, где можно встретить надменный кошачий взгляд, — выставочный зал «Мансарда художников». Во время визита сюда можно полюбоваться не только работами талантливых художников, но и познакомиться с питомцем по имени Шпатель.

Похоже, соседство с пушистыми сотрудникам учреждений культуры совсем не чуждо. Ведь помимо названных мест, питомцы обосновались в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Филармонии джазовой музыки, нескольких филиалах библиотеки им. В. Маяковского, Петропавловском соборе и Выборгском замке. Ранее ТАСС писал о том, что пушистые любимцы публики поселились в еще трех учреждениях города: Театре эстрады имени Аркадия Райкина, Молодежном театре на Фонтанке и Центральном парке культуры и отдыха.