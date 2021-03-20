Балкон с людьми рухнул в Калужской области

Калуга, 20 марта. Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения балкона в жилом доме города Балабанова, где пострадали три человека, передает надзорный орган региона.

Инцидент произошел на улице Московской. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их жизни и здоровью в настоящий момент ничто не угрожает. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Мощный взрыв прогремел в жилом многоквартирном доме в подмосковных Химках, сообщала газета A42.ru. По предварительной версии, причиной ЧП стал бытовой газ. Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще четверо получили травмы и ожоги.