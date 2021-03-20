«Экзорцист» поджег дом в Уфе и попал в психиатрическую больницу

Уфа, 20 марта. Мужчина, устроивший пожар в одноэтажном доме, пытался изгнать из него злых духов. После выяснения этого обстоятельства его направили на психиатрическую экспертизу.

Одноэтажный жилой дом вспыхнул в Кировском районе города. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание, а через некоторое время выяснилась причина случившегося. Оказалось, что хозяину дома привиделись «злые духи», и он в состоянии алкогольного опьянения провел обряд «экзорцизма», в ходе которого постройка и загорелась.

Сначала правоохранители забрали «борца с духами» в отделение для выяснения деталей случившегося. Затем на основании полученных показаний передали мужчину психиатрической бригаде. В больнице уфимец должен будет пройти экспертизу на вменяемость.

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