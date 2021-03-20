Российские ученые нашли способ предсказывать вспышки на Солнце

Самара, 20 марта. Предсказывать магнитные бури и вспышки на Солнце научились исследователи из Самарского национального университета. Специалисты описали причины чрезмерного нагрева звезды.

Ученые провели исследование и смогли описать причины нагрева солнечной короны. Аномальным считается то, что верхние слои атмосферы нагреваются сильнее нижних. Температура опускается к центру. Научная работа позволит предсказывать вспышки на Солнце. Точные сведения о волновой динамике, которая наблюдается в солнечной атмосфере, помогут улучшить математические модели. Их используют, чтобы предсказывать магнитные бури, объяснил младший научный сотрудник Сергей Белов.

Прогнозировать вспышки очень важно, поскольку явление сказывается на здоровье людей. Магнитные бури отражаются на работе оборудования как на Земле, так на станциях в космосе. Также исследование механизма нагрева Солнца позволит создать генератор ядерной энергии.

До этого сообщалось, что 20 марта наступает День весеннего равноденствия. В этот период Солнце переходит в созвездие Овна, а день становится длиннее ночи. Россиянам рассказали об истории и традициях дня, который в ранние эпохи отмечали как праздник.